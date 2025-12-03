Menu
Saúde
Busca

Anvisa define composição das vacinas contra a gripe para 2026

A mudança da composição de cepas é fundamental para a eficácia da vacina, já que o vírus se adapta e sofre mutaçõe

Redação Jornal de Brasília

03/12/2025 22h53

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) definiu quais cepas (tipos de vírus) deverão compor as vacinas contra influenza, o vírus da gripe, que serão utilizadas no Brasil em 2026.


A mudança da composição de cepas é fundamental para a eficácia da vacina, já que o vírus se adapta e sofre mutações. A OMS (Organização Mundial da Saúde) analisa regularmente todos os subtipos do vírus da gripe que circulam com maior frequência, para melhorar a eficácia da imunização.


Todos os anos a Anvisa, em conformidade com a OMS, publica a composição das vacinas contra influenza que serão utilizadas no ano seguinte. A composição para 2026 foi publicada na Instrução Normativa 408/2025.


Vacinas para o hemisfério sul (temporada 2026)


As vacinas destinadas ao hemisfério sul e usadas no Brasil a partir de 1º de fevereiro de 2026 deverão conter, obrigatoriamente:


o Vacinas trivalentes: cepas similares a A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).


o Vacinas quadrivalentes: além dessas três, a adição de cepa similar a B/Phuket/3073/2013 (linhagem Yamagata).


o Vacinas não baseadas em ovos: cepas equivalentes a A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Sydney/1359/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).


Os rótulos dos imunizantes deverão indicar: “CEPAS 2026 HEMISFÉRIO SUL”.


Vacinas para o hemisfério norte (temporada 2025-2026)


As vacinas com cepas recomendadas para o hemisfério norte são destinadas exclusivamente a campanhas do Ministério da Saúde para regiões específicas do país. Elas deverão conter:

  • Vacinas trivalentes: cepas similares a A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).
  • Vacinas quadrivalentes: adição de cepa semelhante a B/Phuket/3073/2013 (linhagem Yamagata).
  • Vacinas não baseadas em ovos: cepas equivalentes a A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09, A/District of Columbia/27/2023 (H3N2) e B/Phuket/3073/2013 (linhagem Yamagata).
    Nesses casos, os rótulos deverão conter a expressão: “CEPAS 2025-2026 HEMISFÉRIO NORTE”.
    VACINA TETRAVALENTES
    A Anvisa alerta que a recomendação da OMS também prevê a descontinuação do uso das versões tetravalentes da vacina influenza sazonal a partir de 2027. Segundo a agência, a decisão está relacionada à ausência de registros confirmados da circulação natural da cepa B/Yamagata -exclusiva dos imunizantes quadrivalentes- desde 2020.
    A organização, contudo, ressalta que poderá ser necessário um período de transição até a retirada definitiva desses imunizantes, conforme avaliação regulatória e capacidade operacional de cada país.
    No caso do Brasil, após analisar a disponibilidade atual de vacinas influenza sazonais trivalentes e tetravalentes registradas no mercado, a Anvisa considerou necessário manter a oferta das versões tetravalentes ao longo de 2026. A retirada imediata poderia comprometer a cobertura vacinal em âmbito nacional, tanto na rede pública quanto na privada, já que os mercados não estão igualmente abastecidos das duas versões.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado