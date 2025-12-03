Anvisa define composição das vacinas contra a gripe para 2026

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) definiu quais cepas (tipos de vírus) deverão compor as vacinas contra influenza, o vírus da gripe, que serão utilizadas no Brasil em 2026.



A mudança da composição de cepas é fundamental para a eficácia da vacina, já que o vírus se adapta e sofre mutações. A OMS (Organização Mundial da Saúde) analisa regularmente todos os subtipos do vírus da gripe que circulam com maior frequência, para melhorar a eficácia da imunização.



Todos os anos a Anvisa, em conformidade com a OMS, publica a composição das vacinas contra influenza que serão utilizadas no ano seguinte. A composição para 2026 foi publicada na Instrução Normativa 408/2025.



Vacinas para o hemisfério sul (temporada 2026)



As vacinas destinadas ao hemisfério sul e usadas no Brasil a partir de 1º de fevereiro de 2026 deverão conter, obrigatoriamente:



o Vacinas trivalentes: cepas similares a A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).



o Vacinas quadrivalentes: além dessas três, a adição de cepa similar a B/Phuket/3073/2013 (linhagem Yamagata).



o Vacinas não baseadas em ovos: cepas equivalentes a A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Sydney/1359/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).



Os rótulos dos imunizantes deverão indicar: “CEPAS 2026 HEMISFÉRIO SUL”.



Vacinas para o hemisfério norte (temporada 2025-2026)



As vacinas com cepas recomendadas para o hemisfério norte são destinadas exclusivamente a campanhas do Ministério da Saúde para regiões específicas do país. Elas deverão conter: