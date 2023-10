Antioxidantes podem prevenir envelhecimento precoce e doenças cardíacas

Alimentos ricos em vitaminas e minerais podem ajudar a prevenir doenças e até auxiliar no combate ao câncer

Muito se fala sobre os antioxidantes e suas ações benéficas para corpo humano. Eles aparecem de forma constante em propagandas na televisão, informativos nas redes sociais e artigos acadêmicos de instituições renomadas como nutrientes importantes para a manutenção do organismo e combate de algumas doenças.

Apesar de não ser do conhecimento de muitos, alimentos com poder antioxidante estão presentes na mesa de muitas famílias brasileiras. De acordo com a Universidade Federal de Lavras (UFLA) na cartilha “Alimentos que auxiliam na manutenção da saúde”, muitas vitaminas e minerais consumidas diariamente possuem essa característica. Alimentos como laranja, limão, morango, gema de ovo e castanha do Brasil são alguns exemplos.

Uma alimentação rica em antioxidantes pode trazer inúmeros benefícios. Segundo pesquisas, o combate ao envelhecimento precoce, a melhora na saúde cardiovascular e prevenção de doenças cardíacas estão entre os principais resultados que o consumo de substâncias com essa característica pode trazer.

O que são alimentos antioxidantes?

Os antioxidantes são, de acordo com a Divisão de Promoção da Saúde Discente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), substâncias presentes em alimentos in natura, que possuem a ação de inibir radicais livres prejudiciais ao organismo. Esses radicais, por sua vez, são elementos produzidos naturalmente em processos químicos do corpo ou desencadeados por fatores externos.

Segundo um artigo publicado no portal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em níveis normais, os radicais livres não são prejudiciais à saúde, mas, em excesso, podem acarretar o surgimento de diferentes problemas, como doenças cardiovasculares, inflamações e outras patologias.

Alimentos antioxidantes podem ser encontrados facilmente em supermercados e feiras. De acordo com a UFRGS, a função está presente em diferentes alimentos fonte de vitaminas A, C e E, beta caroteno, zinco e selênio.

Vale destacar que essa propriedade também pode ser encontrada em suplementos alimentares. Segundo o D’Or Mais Saúde, muitos deles possuem em sua composição nutrientes com ação antioxidante, podendo auxiliar no combate de radicais livres do organismo.

Conheça os benefícios

Os produtos com ação antioxidante são constantemente alvos de pesquisas científicas e artigos acadêmicos, devido a sua ampla gama de benefícios ao organismo. Em relação aos radicais livres, a professora do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Universidade de São Paulo (USP), Solange Guidolin Canniatti-Brazaca, aponta que o excesso dessas substâncias causa estresse oxidativo no corpo, ação associada ao surgimento de doenças crônicas e degenerativas.

A ingestão de alimentos que possuam poder antioxidante é uma das formas capazes de minimizar essa reação. Conforme aponta o artigo “O papel dos antioxidantes na prevenção de doenças” da Universidade do Iguaçu, os antioxidantes são considerados agentes eficazes na profilaxia e no combate de patologias causadas pelo estresse oxidativo desencadeado pelos radicais livres.

Pesquisas internacionais também consideram os alimentos antioxidantes como bons para a saúde. Um relatório publicado por estudiosos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, afirma que manter bons níveis de antioxidantes no organismo colabora com a redução do risco de problemas ligados ao envelhecimento.

O estudo aponta ainda que alimentos como brócolis, couve-flor, couve-manteiga e couve-de-bruxelas são bons aliados por esbanjar compostos bioativos como sulforafano, molécula que defende as células de toxinas e neutraliza a ação de agentes que podem gerar danos ao organismo, incluindo os que favorecem o surgimento de câncer.

O selênio, mineral rico em antioxidantes, é citado pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran) como benéfico para a saúde. Segundo o órgão, a ingestão de alimentos fonte desse nutriente, como gema de ovo, frango, aveia e brócolis, pode ajudar na manutenção do sistema imunológico.

As vitaminas, por sua vez, são citadas pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste), como opções para combater os radicais livres, prevenir doenças e fortalecer o sistema imunológico.

Há ainda dados do National Health and Nutrition Examination Survey que apontam que o uso de suplemento multivitamínico-mineral com ação antioxidante pode ajudar no combate a doenças cardiovasculares e no câncer. Isso porque, conforme citado anteriormente, os produtos com essa substância atuam contra inflamações e estresse oxidativo das células.

Entretanto, é importante ressaltar que, antes de iniciar o consumo de produtos suplementares, é fundamental consultar a opinião de um médico especializado.