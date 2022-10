Alergias oculares podem aumentar na primavera

Especialistas alertam para os cuidados durante esta época do ano

Estamos na primavera. A paisagem está mais colorida e as flores tomam conta da cidade. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que o período também pode acentuar problemas oculares e a razão é a própria natureza. Segundo especialistas, alergias e conjuntivite podem agravar neste período porque há aumento de pólen no ar, sendo 10 vezes maior do que em outras épocas do ano.

A oftalmologista Juliana Lasneaux, do CBV-Hospital de Olhos, explica que algumas pessoas possuem mais sensibilidade ao pólen das gramíneas. Por isso, existem alguns sintomas que os pacientes devem ficar de olho para não agravar as doenças oculares nesse período. “É preciso ficar atento aos olhos inchados, coceira, vermelhidão, olhos marejados, sensação de areia e sensibilidade à luz”, afirma a médica.

Segundo a especialista, as alergias nos olhos podem ser causadas por vários fatores. Entre eles, poeira, poluição e ácaros no ar. A médica também alerta para as doenças pré-existentes. “Os agentes alergênicos podem causar coceira, podendo agravar doenças como ceratocone”, explica Lasneaux.

Já o tratamento ocorre de acordo com a necessidade de cada paciente. “Geralmente, usamos lágrima artificial, compressa de água fria e os pacientes que fazem uso de lentes precisam suspender. Mas, não é recomendado tratar em casa, é imprescindível procurar um especialista”, alerta. A oftalmologista alerta que ao verificar o primeiro sintoma é importante buscar atendimento médico.