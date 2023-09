A relação entre rinite e rinoplastia

Especialista explica como a cirurgia pode ser benéfica tanto para beleza quanto para o tratamento da inflamação nasal

No mundo da cirurgia plástica, a rinoplastia é uma das intervenções mais conhecidas e procuradas. No entanto, uma relação complexa tem sido explorada entre essa cirurgia e o diagnóstico de rinite, uma condição que afeta diversas pessoas. Para algumas pessoas, a decisão de passar por uma rinoplastia é impulsionada por questões estéticas, mas para outras, a motivação vai além da aparência. Pacientes que lidam com problemas respiratórios recorrentes devido à estrutura nasal podem encontrar na rinoplastia uma abordagem dupla: melhorar a estética do nariz e corrigir obstruções que afetam a respiração.

Segundo o otorrinolaringologista e especialista em rinoplastia Guilherme Scheibel, “a rinoplastia funcional, uma vertente da cirurgia de rinoplastia, visa resolver distúrbios respiratórios causados por problemas na estrutura nasal”. “Esta técnica é focada em melhorar a qualidade da respiração, corrigindo desvios de septo, obstruções nasais e outras irregularidades que possam prejudicar a passagem do ar. A abordagem funcional também pode ter um impacto positivo na obstrução nasal relacionada à rinite”, explica o médico.

Scheibel enfatiza que quando a decisão de buscar uma rinoplastia é baseada em necessidades funcionais, como a melhoria da respiração, isso exemplifica a maneira pela qual a medicina estética e a saúde podem colaborar para resultados abrangentes. “É importante entender que, em muitos casos, essas duas áreas trabalham em conjunto para alcançar um equilíbrio entre o bem-estar e a beleza.”

“A relação entre o diagnóstico de rinite e a rinoplastia é mais complexa do que se pensava inicialmente. Graças aos avanços na cirurgia funcional, a busca pela beleza pode andar de mãos dadas com a busca por uma melhor qualidade de vida respiratória”, conclui o especialista Dr. Guilherme Scheibel.