A importância da manutenção e da assistência técnica em equipamentos hospitalares

Por este motivo, muitas clínicas e hospitais estão postergando a manutenção de seus equipamentos e muitas vezes cancelando seus contratos de manutenção

Em 2020, em decorrência da pandemia, muitas clínicas e hospitais tiveram uma baixa significativa na procura por exames de diagnósticos. Dentre as causas desta baixa procura, estão determinações de órgão governamentais de restrições e até mesmo a população postergando estes exames, preocupada com o contágio da covid-19. No entanto, tão importante quanto prevenir a covid-19, é estar em dia com os demais aspectos da saúde, pois quanto antes uma doença é detectada, maiores são as chances de um tratamento eficiente e bons desfechos clínicos.

Por este motivo, muitas clínicas e hospitais estão postergando a manutenção de seus equipamentos e muitas vezes cancelando seus contratos de manutenção. Movimento este que pode ser prejudicial pois o equipamento não pode ficar sem as devidas manutenções com risco de apresentar algum problema na hora que precisar ser utilizado, muitas vezes esta economia por ser uma grande cilada

Na contramão deste movimento, a Imex Medical Group, maior empresa nacional do segmento de equipamentos e serviços para área de diagnósticos por imagem no setor da saúde, está investindo cada vez mais na qualificação de seu time de especialistas técnicos, seja em treinamentos de capacitação ou em infraestrutura, com centrais de distribuição de peças e equipamentos em todas as regiões do país.

A Imex acredita que o mercado logo voltará a sua normalização para realização de exames preventivos e precisa garantir que seus clientes possam prestar o melhor serviço no diagnóstico de seus exames.

Para a Imex, o sucesso não está no número de equipamentos vendidos, mas em acompanhar o desempenho do produto oferecido, sempre com soluções ágeis que atendam as necessidades de cada cliente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Qualidade Técnica

Para garantir a qualidade e pleno funcionamento dos equipamentos, a empresa investe em uma equipe técnica ampla e especializada, assim como declara Gabriel Lebarbenchon, gerente de Marketing da Imex Medical Group. “Após realizada a venda do equipamento, o Setor de Site Planning, juntamente com o time de Service realiza a verificação das condições onde o equipamento será instalado. Dependendo da infraestrutura existente e da complexidade do equipamento, é necessário uma obra física para atender as condições mínimas de segurança da operação, observando as normas técnicas vigentes”, salienta Lebarbenchon.

Esse trabalho é facilitado pelo time de service próprio da Imex, composto por 90 pessoas atuando diretamente na excelência da prestação de serviço, atendendo aos clientes em todo Brasil.

Os principais serviços desenvolvidos pela parte técnica da Imex englobam: manutenção preventiva, manutenção corretiva, instalação e aplicação de produto, venda de partes e peças. “Após o período de garantia, oferecemos ao cliente a opção da compra de “contratos de manutenção”, esta é a garantia de sempre manter o equipamento funcionando em perfeito estado, entregando o máximo de benefícios aos clientes.”, finaliza O gerente de Marketing da Imex Medical Group.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a Imex Medical Group

A Imex Medical Group do Brasil é a maior empresa nacional sendo uma das maiores fabricantes no segmento de equipamentos e serviços para área de diagnósticos por imagem no setor da saúde. Especializada em diagnósticos por imagem, atua na fabricação de equipamentos e prestação de serviços especializados com foco na inovação e tecnologia. Através da inteligência mercadológica, garante uma solução completa, oferecendo soluções diversificadas e excelência na prestação de serviços com profissionais altamente capacitados. Com sua matriz localizada na Grande Florianópolis, em Santa Catarina, possui 6.000m² de área construída, depósito especial alfandegado auditado pela receita federal, certificações (ISO 9001:2015 e BPF/ANVISA), além de suas filiais em Barueri (SP), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Belém (PA) e Porto Velho (RO), garantem agilidade, segurança e comprometimento na prestação de serviços em todo Brasil. Oferecer produtos e serviços com a máxima qualidade, melhor tecnologia e inovação é o desafio da Imex Medical Group do Brasil, buscando sempre as melhores soluções para seus clientes no segmento da saúde.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo