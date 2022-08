7 ingredientes essenciais para a pele durante o tempo seco e frio – e como usá-los

Dermatologista dá dicas de cuidados que podem ajudar a manter a pele saudável, hidratada e com boa aparência

Cuidar da pele durante o inverno exige um pouco mais de tempo e esforço, porque as condições são extremas para nossa barreira protetora sensível. A pele fica exposta a elementos como ar frio, vento e sol, além da baixa umidade que é comum nessa época do ano. Com o tempo seco isso se torna ainda mais relevante. “O clima frio e o ar seco podem deixar a pele com um aspecto menos radiante, mas com os ingredientes certos, é possível manter uma aparência mais saudável”, afirma a dermatologista Luciana Garbelini.

Confira alguns cuidados básicos que podem ajudar na rotina: