Roberto Carlos diz que mandar o fã calar a boca “saiu sem querer”

O rei estava com a língua afiada. Depois de mandar um fã “calar a boca” no último dia 13 de julho, Roberto Carlos falou sobre o acontecido em um show na noite de ontem, 20. O cantor afirmou que saiu sem querer, e ainda completou pedindo ao público que quando forem pegar as tradicionais rosas que ele distribui ao fim dos shows, todos esperarem o fim da música Jesus Cristo. “Depois do que aconteceu semana passada, para quem vier pegar as rosas, espera acabar a canção ‘Jesus Cristo’.

O cantor disse ainda que ele não vai aos shows para conversar e sim para cantar e que ele gosta de cantar falando o que sente. Segundo a Assessoria do artista, por ele ser muito perfeccionista os fãs já sabem como devem se comportar em seus shows.