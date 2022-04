Reino Unido reabrirá embaixada em Kiev para demonstrar apoio à Ucrânia

A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro Boris Johnson; O movimento foi adotado pela Grã-Bretanha segue a França e a Espanha

O Reino Unido reabrirá sua embaixada em Kiev, capital da Ucrânia. A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que atribuiu a retomada à “extraordinária fortaleza e sucesso” da resistência ucraniana às forças da Rússia.

O movimento adotado pela Grã-Bretanha segue a França e a Espanha, que também anunciaram o retorno de suas embaixadas após encerrarem as atividades no início do ano devido à invasão russa.

A Grã-Bretanha, contudo, havia retirado a embaixada da capital ucraniana em fevereiro, antes que a Rússia invadisse o país.

Johnson viajou a Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no início deste mês e fez elogios à “liderança resoluta”.

Foto/Reprodução

Rússia proíbe Boris de entrar no país

Para retaliar a aproximação entre o Reino Unido e a Ucrânia, o líder da Rússia Vladimir Putin proibiu que Boris Johnson e outras autoridades britânicas ingressem no país.

Moscou anunciou a decisão em 16 de abril alegando que o Reino Unido age para isolar o país e agravar a crise que segue em curso no Leste Europeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Autoridades britânicas estão agravando deliberadamente a situação em torno da Ucrânia, entregando armas letais ao regime de Kiev e coordenando esforços similares em nome da Otan [aliança militar ocidental]”, disse o Ministério das Relações Exteriores russo em nota.