Rachel Sheherazade pode substituir César filho no Hoje em Dia

Pode parecer um absurdo, mas tem gente dentro da emissora que acredita que Sheherazade seria a nova aquisicação para a RecordTv.

Bispo Marcelo Silva do céu, não é possível essa história. Como você sabe, Bispo Marcelo, tenho muitos informantes na Record aqui do Rio de Janeiro e vieram me falar que seria do seu agrado com a possível saída de Cesar Filho.

“E parece que com a possível contratação de Regina Volpato, Cesar Filho seria o principal nome para apresentar a revista eletrônica em 2024.”



Rachel recém saída do reality A Fazenda já estaria sendo bem vista pelos olhos da emissora devido a popularidade que a jornalista conseguiu obter com a sua participação na A Fazenda 15.



Para quem não sabe, Cesar filho assinou com a Record em novembro de 2014 onde assumiu o programa Hoje em Dia por quase 10 anos. E parece que com a entrada de Rachel, o SBT estaria interessado em ter Cesar Filho de volta no seu elenco. Será que é verdade, Bispo Marcelo Silva? Se que você poderia confirmar para a sua velha amiga aqui? Um beijo!