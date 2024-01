Quem é o pai do filho que Suzane von Richthofen acabou de dar à luz?

Genteeeeee, olha o que eu acabei de saber por uma amiga que está passando férias no interior de São Paulo. Parece que a Suzane von Richthofen, que foi condenada pelo assassinato de seus pais, acabou de dar à luz ao seu primeiro filho na madrugada da última sexta-feira (26), na maternidade do Hospital Albert Sabin, em Atibaia, interior de São Paulo (SP), onde seu marido e pai da criança, Felipe Zecchini Muniz, trabalha como médico.

De acordo com as informações divulgadas pelo colunista do O Globo, Ullisses Campbell, o bebê foi nomeado em homenagem ao pai, Felipe, e pode não incluir o sobrenome da mãe, Richthofen, no registro.