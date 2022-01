Primeira vacinada contra Covid no Brasil se filia ao MDB e pode ser candidata a deputada federal

Mulher, negra e enfermeira da UTI, ela foi escolhida pelo governo João Doria e recebeu a Coronavac

Guilherme Seto

Primeira vacinada contra a Covid-19 no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans se filiou ao MDB e pode ser candidata a deputada federal pela sigla. Procurada pela reportagem, ela disse que não vai comentar o tema por enquanto e que “não vai dar spoiler”.

Nas tratativas com o partido, a ideia acordada foi a de lançá-la a deputada federal. Mônica, 55, foi vacinada em 17 de janeiro de 2021, em São Paulo. Mulher, negra e enfermeira da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Pronto Atendimento São Mateus, ela foi escolhida pelo governo João Doria (PSDB) e recebeu a Coronavac.

Em entrevista recente à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, ela disse ter sido alvos de ataques racistas pela primeira vez na vida, após a projeção nacional, mas que não se preocupa. “Durante todo esse período que estou carregando esse título, quero sempre fazer bonito para a minha raça, para as mulheres e para a enfermagem”, disse.

Ela participou das gravações da série Sintonia (Netflix), revelou a entrevista. Ao ser perguntada sobre seu papel, deu resposta similar ao que disse sobre sua filiação ao MDB: “não posso dar spoiler”.