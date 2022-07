Prepare-se! 2023 será o ano dos concursos no DF

De acordo com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, o GDF deve prover 35 mil vagas para diversos órgãos do setor público

Quem sonha em passar em um concurso público deve estar atento e com as suas esperanças em dia, já que o sonho de uma nomeação no setor público do DF pode estar bem próximo. De acordo com a redação final do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2023, muitas novidades aguardam os concurseiros no próximo ano.

A grande expectativa não vem por poucos motivos, já que o documento estabelece que o Governo do Distrito Federal (GDF) poderá fazer o provimento de 35 mil vagas no ano que vem. O PLDO é um projeto que serve como base da Lei Orçamentária Anual (LOA), que define quanto e onde o GDF irá destinar a verba pública da capital.

Dentre as 35 mil vagas citadas pelo PLDO, estão incluídos três editais que estão em andamento atualmente. Um deles é o da Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury (UnDF), que oferta 1.400 vagas para professores e tutores de ensino superior. Já outro é o da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), que oferece 4.254 oportunidades para professores, pedagogos e gestores educacionais efetivos. Por fim, também está presente o certame da Adasa, que irá aprovar 75 pessoas para exercer as funções de reguladores e técnicos.

Até 14 mil vagas em breve

A PLDO de 2023 listou cerca de 14 mil vagas em 17 órgãos do GDF que podem ser preenchidas, através de novos concursos públicos. No documento, os prováveis editais futuros aparecem como em uma situação de “autorização para realização e nomeação”.

Cerca de metade das vagas são para compor o quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Segundo o PLDO, uma série de cargos podem ser ofertados em certames realizados em breve. Ao todo, são 7.858 oportunidades para a pasta, podendo ser chamados 300 cirurgiões dentistas; 1.764 especialistas em saúde; 1.100 enfermeiros; 1.050 médicos; 600 analistas; 50 técnicos em gestão; 170 técnicos em enfermagem; 74 auditores; 50 fonoaudiólogos; 100 farmacêuticos bioquímicos; 150 motoristas; 50 analistas; 1.200 agentes comunitários de saúde (ACS) e 1.200 agentes de vigilância ambiental em saúde.

Já na área da educação, o PLDO autoriza a Secretaria de Educação a realizar concursos para a contratação de professores de diversas áreas, sendo 20 vagas para professor de odontologia; 20 para professor de eletrônica e eletrotécnica; 20 para professor de telecomunicações e 20 para professor de informática.

Mesmo com um concurso público que dispõe 1.400 vagas já em andamento, a recém criada Universidade do Distrito Federal (UnDF) pode contratar mais 250 professores e 100 tutores de educação superior, que irão compor o quadro de profissionais da instituição. Ou seja, se trata de uma chance dobrada para os que sonham em ministrar aulas no ensino superior distrital.

No setor público administrativo também deve surgir grandes chances de aprovação. A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES/DF) está autorizada a ofertar 4.337 vagas para várias funções. Podem ser chamados 1.700 especialistas em assistência social, 2.280 técnicos em assistência social e 97 educadores sociais.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/DF) pode chamar 10 fiscais, 35 analistas e 24 técnicos. Também haverá possibilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do DF (IPREV/DF) fazer o chamamento de um concurso público com 65 vagas para analistas de atividades previdenciárias. Já a Secretaria de Fazenda do DF é autorizada a contratar 150 técnicos em gestão fazendárias e 50 analistas técnicos assistenciais.

A PLDO também lista 70 vagas para auditores de atividades urbanas: trinta serão para o DF Legal e vinte para a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. As vinte oportunidades restantes estão divididas entre a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (SEMOB/DF) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA).

A SEMA também está autorizada a realizar certames para contratar 34 gestores de políticas públicas e 33 analistas de planejamento urbano. Nesta mesma área, há possibilidades de concursos para o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), com 120 cargos para técnicos e 138 para analistas do meio ambiente. Pode-se citar também as vagas para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater/DF), que poderá contratar 10 assistentes administrativos, 17 extensionistas rurais e oito técnicos especializados.

No setor rodoviário, o PLDO 2023 autoriza o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) a contratar 131 agentes, 89 técnicos e 34 analistas de trânsito. Além destas vagas no Detran, 249 analistas, 112 analistas e 100 agentes podem integrar o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Para finalizar a extensa lista de oportunidades previstas para 2023, o documento cita que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa pode nomear 50 músicos, enquanto a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está autorizada a contratar novos 200 analistas e 60 gestores para compor o quadro da corporação.

Mais oportunidades do que em 2022

Para entender mais do tamanho dos certames previstos para acontecer em 2023, a equipe de reportagem do Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília conversou com Victor Gammaro, coordenador de planejamento e jornalismo do Direção Concursos. Segundo ele, o ano que vem irá fazer com que o Distrito Federal tenha novamente um papel de destaque nos concursos públicos brasileiros.

“Mais uma vez, o DF deve se destacar na oferta de cargos públicos. O PLDO 2023 prevê certames para os mais variados gostos. Se 2022 foi um ano com muitas oportunidades, prepare-se para 2023, pois tende a ser consideravelmente maior nesse quesito”, afirma.

Gammaro analisa que no PLDO de 2022 quatro mil vagas a menos foram autorizadas do que o novo documento de 2023, o que alimenta as expectativas para os futuros certames na capital. Para ser um dos aprovados, é bom estudar a partir de agora, já que um tempo precioso de aprendizado pode ser aproveitado até a chegada do próximo ano.

“Via de regra, o concurso premia quem tem uma preparação constante, no médio e longo prazo. Então, se o seu concurso já está na lista de expectativas para o ano que vem, não há motivos para postergar os estudos. Depois que saiu o edital, muita gente olha para as vagas, mas quem saiu na frente leva vantagem, claro”, comenta Victor.

Em termos de salário, o especialista destaca as oportunidades da Secretaria da Fazenda, que devem ser destinadas para candidatos da área de tecnologia da informação. De acordo com ele, as remunerações médias iniciais devem ficar na casa dos R$ 18 mil. Já em número de vagas, Gammaro avalia positivamente os possíveis certames da Secretaria de Saúde, “que devem realmente suprir parte do déficit apresentado” pela pasta.