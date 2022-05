Prefeitura de SP suspende pagamento a Daniela Mercury por show em evento com Lula

Segundo apuração da corregedoria, o valor das emendas já foi empenhado, mas ainda não foi pago para a produtora. Essa transferência que foi suspensa pelo órgão

A Controladoria Geral de São Paulo, órgão da prefeitura municipal, determinou a suspensão do pagamento de Daniela Mercury por sua apresentação no domingo (1º), no Pacaembu, em evento de sete centrais sindicais que comemoravam o Dia do Trabalhador.

A celebração serviu também para manifestar o apoio das organizações a Lula (PT), que esteve presente e discursou como a estrela da manifestação.

Em ofício nesta quinta-feira (5), o controlador Daniel Falcão diz que a suspensão deve durar “até o final de procedimento de apuração dos fatos e eventuais responsabilidades funcionais e empresariais”.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, a cantora deve receber R$ 160 mil, contratada pela produtora que organizou a festa.

Os recursos para o evento vêm da Prefeitura, revelou o site O Antagonista, e foram reservados à festa por meio de emendas parlamentares de vereadores que garantiram dinheiro para a estrutura e também para o pagamento do cachê dos artistas.

Segundo apuração da corregedoria, o valor das emendas já foi empenhado, mas ainda não foi pago para a produtora. Essa transferência que foi suspensa pelo órgão.

Em nota, os presidentes das centrais sindicais afirmaram que “o uso das emendas parlamentares para a realização de festas populares é respaldado pela lei orçamentária do município, que permite a vereadores e vereadoras destinar o valor das emendas a atividades culturais com apresentações artísticas abertas ao público, como festas juninas, festas de aniversário de bairro, atividades esportivas amadoras, como corridas de rua e campeonatos, Dia do Trabalhador, entre outras”.