Post de Felipe Neto, em apoio ao Lula, bate 1 milhão de likes

O influencer já vem a alguns meses declarando o seu apoio ao candidato.

Gente, estou em choque! Em menos de 24h o post em que o influencer, empresário e youtuber, Felipe Neto, declarou o seu total apoio ao candidato à presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, já passou a margem de 1 milhão de curtidas.

O apoio do influencer veio através de um post no feed de seu Instagram. No post, Felipe aparece ao lado de Lula, fazendo a letra ‘L’ com seus dedos, simbologia utilizada pelo político em suas campanhas.

“É hora de vencer o ódio! É hora do amor superar tudo! Lula 13 no primeiro turno!!!”, legendou o empresário.

Desde agosto, o youtuber vem declarando o seu apoio ao candidato filiado ao PT. Segundo ele, atualmente Lula é o único com poder o suficiente para derrotar o “monstro genocida”, como ele se refere ao atual presidente e candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro.