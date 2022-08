Zema volta a provocar Lula e Kalil em dia de ato dos rivais em Minas

O plano tem sido seguido à risca sobretudo por Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte e que aparece como segundo colocado nas pesquisas

Leonardo Augusto

Belo Horizonte, MG

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a usar as redes sociais nesta quinta-feira (18) para provocar seu principal adversário na tentativa de reeleição ao governo do estado, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD).

O ex-prefeito e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva farão comício no início da noite desta quinta na praça da Estação, na capital mineira.

“Tem gente que gosta de gritaria e palanque, mas nós mineiros queremos saber mesmo é de trabalho”, postou o governador numa rede social.

Em 15 de junho, mesmo dia de outro ato do ex-presidente Lula e Kalil em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Zema publicou que a cidade receberia reforço policial “para não dar brecha para bandido” e disse que o município ganharia um novo batalhão e mais carros para a polícia.

À época, a assessoria do ex-presidente não comentou a publicação do governador. Já o ex-prefeito disse, durante o ato na cidade mineira, que sentiu vergonha do que o adversário havia publicado.

Zema lidera pesquisa de intenção de voto em Minas, com 48% dos votos. Kalil aparece em segundo lugar, com 21%.

O ato desta quinta-feira em Belo Horizonte será o primeiro de Lula e Kalil juntos depois do início oficial da campanha eleitoral deste ano. Procuradas, as campanhas não comentaram a afirmação de Zema.

Com o governador, que busca a reeleição, com larga vantagem nas pesquisas, as campanhas de Kalil e Carlos Viana (PL) apostam no apoio de Lula e do presidente Jair Bolsonaro (PL) como estratégia para levar a disputa ao segundo turno. Ao mesmo tempo, também buscam intensificar viagens ao interior mineiro.

O plano tem sido seguido à risca sobretudo por Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte e que aparece como segundo colocado nas pesquisas. Desde que a aliança com Lula foi selada, ele tem buscado colar sua imagem à do ex-presidente, seja em entrevistas, debates, hashtags (#LulaeKalil) e slogans.