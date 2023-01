Zema reforça antipetismo e se coloca como opção para direita

Em 2018, Romeu Zema era pouco conhecido e ancorou sua campanha no liberalismo, na antipolítica e no antipetismo, o que o aproximou de Bolsonaro

Nesta semana, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), criticou os atos antidemocráticos em Brasília ao mesmo tempo em que citou uma tese não comprovada de que houve vista grossa do governo federal para se “manter como vítima”.

A fala foi mais um sinal de aproximação do político do Novo com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Abaixo, veja seis pontos que explicam a relação do mineiro com o bolsonarismo.

DEU MATCH

Em 2018, Romeu Zema era pouco conhecido e ancorou sua campanha no liberalismo, na antipolítica e no antipetismo, o que o aproximou de Bolsonaro, então candidato à Presidência. Às vésperas do primeiro turno naquele ano, no debate da TV Globo, o empresário afirmou que quem queria mudança deveria votar em João Amoêdo (candidato do Novo) ou Bolsonaro (na época no PSL). O flerte rendeu uma reprimenda do Novo ao então candidato e o catapultou como nome do antipetismo no estado

ALIADO RARO

Eleito, Zema manteve seu alinhamento com Bolsonaro, a quem só criticava de forma leve. No início da pandemia da Covid-19, o governador reproduziu as teses negacionistas do então presidente e chegou a dizer, por exemplo, que o vírus deveria viajar. Ao contrário do aliado, porém, recuou. Ele admitiu que a postura de Bolsonaro de não usar máscara e provocar aglomerações não ajudava no combate da pandemia. Creditou ao negacionismo a derrota na eleição presidencial.

LULEMA

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país e sempre refletiu os resultados da eleição presidencial. Por isso, estar com Zema, que liderava as pesquisas, era o que Bolsonaro queria na disputa de 2022. O governador, porém, apoiou o candidato do Novo, Luiz Felipe D’Ávila. O PL lançou Carlos Viana, mas o próprio Bolsonaro disse que não fez muita campanha para ele e mencionava Zema sempre que podia.No entanto, os votos não eram necessariamente casados, houve o fenômeno do Lulema “”Lula e Zema foram os vencedores do primeiro turno. O governador foi reeleito com 56,18%.

JUNTOS CONTRA O PT

Um dia depois do primeiro turno, Romeu Zema foi a Brasília declarar apoio a Bolsonaro. Disse que eles tinham diferenças, mas faziam oposição à mesma legenda. O governador atuou bastante na campanha em Minas, mas não conseguiu a virada a favor de Bolsonaro. Lula venceu com margem apertada no estado, assim como no país.

CONDENADO, MAS…

O episódio do 8 de janeiro serviu para reforçar o vínculo entre Zema e Bolsonaro. É importante lembrar que quem agiu para debelar os acampamentos golpistas em Belo Horizonte não foi o governo do estado, mas a prefeitura da capital, que é alinhada ao presidente Lula. Zema condenou o vandalismo contra as sedes dos três Poderes em Brasília, mas afirmou que “houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima”, em entrevista à Rádio Gaúcha.

E GORA?

Zema é visto como um nome da direita que pode concorrer à Presidência da República em 2026, sobretudo num contexto em que Bolsonaro possa estar inelegível e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, dispute a reeleição. Mais do que herdeiro do bolsonarismo, é interessante para Zema posicionar-se como herdeiro do antipetismo. Agora que o extremismo rendeu ao ex-presidente Bolsonaro uma derrota nas urnas e o colocou na condição de investigado, o mineiro tem tido cuidado ao flertar com o bolsonarismo, mas reforça o papel de representante da direita.