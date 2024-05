Zema entrega condecoração a FHC em São Paulo

FÁBIO ZANINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governador Romeu Zema (Novo) entregou ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) o Grande Colar da Inconfidência, mais alta condecoração concedida pelo Estado de Minas Gerais.

A entrega estava prevista para acontecer em 21 de abril, em Ouro Preto, mas foi cancelada devido a questões de saúde envolvendo o tucano. Nesta terça-feira (7), ele encontrou-se com o governador mineiro em São Paulo para receber a honraria.

Segundo o governo mineiro, Fernando Henrique Cardoso foi escolhido “por seu governo ter sido um marco da transição do Brasil para um cenário de estabilidade”.

Zema afirma que ficou satisfeito em ter feito a homenagem.

“Falei para ele que poucos presidentes fizeram tanto pelo Brasil e que essa comemoração dos 30 anos do Plano Real, do qual ele foi idealizador e condutor, é um momento único. Naquela ocasião, o país superou o problema da inflação, que atrapalhou a vida do brasileiro durante décadas”, diz o governador.