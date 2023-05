Zelenski diz esperar visita de Lula à Ucrânia, após encontro com Amorim

Amorim se reuniu na quarta-feira, 10, em Kiev, com o presidente da Ucrânia e com o vice-chanceler ucraniano, Andrei Melnik

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, disse esperar uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país para “continuar o diálogo” sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. A declaração ocorreu após ter se encontrado com o assessor da Presidência da República para assuntos internacionais, Celso Amorim, em Kiev, capital do país.

Em publicação nas redes sociais, Zelenski disse que teria enfatizado a Amorim que a única forma de impedir os ataques da Rússia contra a Ucrânia seria por meio de um plano de paz “formulado” pelo próprio país comandado por ele. Além disso, o presidente ucraniano também disse que foi discutida a possibilidade de realizar a “Cúpula Ucrânia-América Latina”.

“Espero continuar o diálogo com o Presidente Lula e dar-lhe as boas-vindas à Ucrânia”, finalizou Zelenski.

Amorim se reuniu na quarta-feira, 10, em Kiev, com o presidente da Ucrânia e com o vice-chanceler ucraniano, Andrei Melnik. A ida de Amorim a Kiev passou a ser cobrada depois que ele viajou a Moscou e se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, em abril.

