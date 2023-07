Zanin é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal

O mais novo ministro foi aproado pelo Senado no dia 21 de junho, após uma sabatina, que teve placar favorável de 58 a 14

É oficial: Cristiano Zanin é o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O nome do advogado foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (5).

Zanin tem 47 anos e irá substituir o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Ele fez a defesa de Lula nos processos da Operação Lava Jato, e foi indicação do presidente para ocupar a cadeira do STF.

O mais novo ministro foi aproado pelo Senado no dia 21 de junho, após uma sabatina, que teve placar favorável de 58 a 14. Apesar de já ter sido nomeado, sua posse acontecerá somente no dia 3 de agosto, e após assumir o novo cargo, ele herdará 530 processos do gabinete de Lewandowski.

Dentre os processos que estarão em suas mãos é o da validade de regras da Lei das Estatais, validade do decreto de Lula que restabelece as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins, investigações sobre o orçamento secreto e omissões de Bolsonaro durante a pandemia da covid-19.

Cristiano Zanin poderá ficar na Corte por até 28 anos, já que a idade máxima prevista por lei para ocupar o cargo de ministro do STF é 75 anos.