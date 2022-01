Weverton Rocha diz a Dino que se lançará ao governo do Maranhão mesmo sem seu apoio

Como Dino escolheu seu vice, Carlos Brandão (PSDB), como sucessor, a base do governador no estado chegou a um racha com a decisão do pedetista

Fábio Zanini

São Paulo, SP Em reunião nesta segunda-feira (31), o senador Weverton Rocha (PDT) disse oficialmente ao governador Flávio Dino (PSB) que se lançará como candidato ao governo do Maranhão em 2022. Como Dino escolheu seu vice, Carlos Brandão (PSDB), como sucessor, a base do governador no estado chegou a um racha com a decisão do pedetista. Mesmo com a divisão, Weverton disse na reunião que está disposto a apoiar Dino em sua candidatura ao Senado.