Washington Quaquá diz ser candidato à presidência do PT em meio a racha na sigla

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O prefeito de Maricá (60 km do Rio de Janeiro) e atual vice-presidente do PT, Washington Quaquá, afirmou nesta quinta-feira (10) ser candidato à chefia nacional da sigla. A candidatura vem em meio a um racha na legenda diante de questionamentos a Edinho Silva, que também tenta a direção do partido.

Na publicação anunciando a candidatura, Quaquá exaltou o papel de Gleisi Hoffmann, atual ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula (PT), dizendo que a petista iniciou o processo de revitalização da agremiação e que teve papel fundamental na vitória do atual presidente em 2022, contra Jair Bolsonaro (PL).

Argumentou querer “um PT popular, dentro das favelas de todo o país”, e atacou Edinho, afirmando que o ex-prefeito de Araraquara (270 km de São Paulo) “nunca sujou os sapatos numa comunidade. Não sabe o que é povo. Além disso, não tem condições de unificar o partido”.

A candidatura de Quaquá coloca mais lenha na disputa pela chefia do PT, que ganhou novos contornos desde que o deputado federal por São Paulo Rui Falcão anunciou tentar a vaga, também em oposição a Edinho Silva.

Falcão espera contar com apoio de deputados federais para a eleição interna do partido. Como Edinho tem enfrentado resistência dentro da ala que integra -a CNB (Construindo um Novo Brasil)-, a tentativa é que o lançamento de candidaturas leve a disputa para um segundo turno.

Lula, por sua vez, chegou a participar de reuniões com dirigentes do partido na tentativa de viabilizar um acordo que evite desgastes internos. Até agora, sem sucesso.

No centro da disputa, também está o controle do caixa do partido. Em fevereiro, o PT aprovou mudança no estatuto para permitir a reeleição de parlamentares e dirigentes partidários que já tenham exercido três mandatos consecutivos na mesma Casa Legislativa ou instância da sigla. A decisão permite a reeleição da tesoureira do partido.

A eleição interna do partido está marcada para julho. A legenda é interinamente comandada pelo senador Humberto Costa, desde que Gleisi Hoffmann deixou o comando para assumir o ministério das Relações Institucionais, em março.