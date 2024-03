O advogado de Jair Bolsonaro (PL), Fábio Wajngarten, criticou a divulgação do indiciamento do ex-presidente pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 19. O ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro considerou a publicação da informação como “vazamento”.

“Vazamentos continuam aos montes ou melhor aos litros. É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal que logicamente deveria ter revestimento técnico e procedimental ao invés de midiático e parcial”, disse Wajngarten no X (antigo Twitter).

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, a PF também indiciou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, na investigação sobre suposta fraude em certificados de vacinação contra a covid-19 do ex-chefe do Executivo, com a inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde.

A PF imputa a Bolsonaro e Cid supostos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação. O primeiro tem pena prevista de um a três anos de reclusão. Já o segundo delito pode resultar em uma pena de reclusão de dois a doze anos, além de multa.

Estadão Conteúdo