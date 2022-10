Voto em papel atrasa fim da apuração das eleições

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), os votos de uma sessão na zona rural foram feitos no papel, e ainda não foram contabilizados

Até o momento, 99,99% das urnas do Brasil foram apuradas, e por isso, já é possível saber que será necessário um 2º turno para decidir o próximo presidente da República. Entretanto, passadas horas do fim das eleições, o atraso da conclusão do turno acontece na apuração dos votos da cidade de Coari, no Amazonas.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), os votos de uma sessão na zona rural foram feitos no papel, e ainda não foram contabilizados. A cidade fica a cerca de 450 quilômetros da capital Manaus, e foram feitos em uma urna de lona.

A urna eletrônica seria levada para lá, entretanto, de acordo com o cartório eleitoral, houve um problema técnico. Por isso, a votação precisou ser feita de forma manual. O acesso à região, que é um canavial, é difícil, e a urna com os votos em papel só chegou ao local onde é feita a contagem por volta das 13h desta segunda-feira (3).

No Amazonas, Lula (PT) ficou na frente com 49,58% dos votos. Bolsonaro apareceu em seguida, com 42,8%. Para governador, também haverá segundo turno. Wilson Lima (União), com 42,82%, e Eduardo Braga (MDB), com 20,99%, buscam o cargo.

Sem a conclusão da contagem ainda não é possível saber a bancada final da Câmara dos Deputados do estado.