Votação expressiva em Lira é péssimo para governo, afirma Chico Alencar

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ), que concorre à eleição da presidência da Câmara, afirmou que a votação expressiva em Arthur Lira (PP-AL) é “péssima” para o governo e deve ampliar a chantagem do Centrão. Lira, que busca a reeleição, é o preferido na disputa, com apoio do Executivo.

Segundo o deputado, sua candidatura é de contraponto e de denúncia. Ele afirmou que a democracia não pode ser só um conceito “teórico” e que ficou frustrado ao ouvir os discursos de seus concorrentes. “Não ouvi adversários mencionarem tragédia Yanomami, mulheres e LGBTQIA+”, disse.

Ainda, afirmou que a “tentativa de golpe que ocorreu em 8 de janeiro” também não foi mencionada. “Nosso repúdio absoluto a quem do exterior planejou o golpe”, disse em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos há algumas semanas. Um grupo de deputados gritavam “sem anistia” durante o discurso.

O deputado ainda citou em seu discurso o Orçamento Secreto. Segundo ele, a Câmara de “apequenou” com a implementação do esquema. Ainda, falou sobre o Poder Judiciário e defendeu que haja cada vez mais transparência.

Estadão Conteúdo