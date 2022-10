‘Você tem fixação de falar do governo federal; supere, Haddad’, provoca Tarcísio

A fala foi feita após Tarcísio ser questionado pelo petista sobre como resolver os problemas de saúde do Estado diante do congelamento da tabela do SUS

Após as investidas do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o debate estadual na TV Globo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o adversário tem “fixação de falar do governo federal”.

“Você tem fixação de falar do governo federal, do presidente Bolsonaro, que eu acho que você deveria disputar de novo a Presidência da República. Você disputou em 2018, não foi bem sucedido, perdeu para o presidente Bolsonaro, mas me parece que não se acostumou”, provocou Tarcísio. “De candidato a candidato para governo de São Paulo, supere, Haddad”, continuou.

A fala foi feita após Tarcísio ser questionado pelo petista sobre como resolver os problemas de saúde do Estado diante do congelamento da tabela do SUS. Em provocação, o petista perguntou se essa realidade seria resolvida com “orçamento secreto”.

Em mais uma tentativa de exaltar o governo de Bolsonaro, seu aliado, Tarcísio citou medidas aprovadas pela atual gestão em prol do Estado, como redução de dívidas da prefeitura de São Paulo.

Estadão Conteúdo