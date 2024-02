Vídeo: STF torna público vídeo de reunião em investigação sobre tentativa de golpe de Estado

Diante de tamanha divulgação, o ministro Alexandre de Moraes decidiu tornar público o vídeo da reunião de Jair Bolsonaro

Na manhã desta sexta-feira (9), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tornou pública a integra do vídeo da reunião entre Jair Bolsonaro e seus ministros, antes das eleições de 2022. Todos estão envolvidos na Operação Tempus Veritatis, que investiga a suposta organização de um golpe de Estado em prol do ex-presidente, que acabou derrotado nas urnas.

“Diante de inúmeras publicações jornalísticas com a divulgação parcial e editada de trechos do vídeo da reunião ocorrida em 05/07/2022, torno-o público”, esccreveu Moraes na decisão. O ministro ainda solicitou o encaminhamento de cópia do vídeo da referida reunião à Secretaria de Comunicação do STF.

O vídeo completo tem cerca de 1h30, e foi disponibilizado para download no site do STF, porém, devido ao grande número de acessos, a plataforma ficou instável. É possível assistí-lo por meio de publicação feita na rede social ‘X’.

O vídeo na íntegra da reuniao do Bolsonaro que o STF disponibilizou aqui. Divirtam-se: pic.twitter.com/UQLOhVsAoD — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) February 9, 2024