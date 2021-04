Vídeo: Bolsonaro visita Goianápolis-GO neste sábado (17)

Presidente chegou de surpresa no município goiano e causou aglomeração. Muitas pessoas não usavam máscara

O presidente Jair Bolsonaro visitou o município de Goianápolis-GO na manhã deste sábado (17). O encontro com a população da cidade goiana não estava previsto em agenda.

Bolsonaro desembarcou de helicóptero em um campo de futebol amador da região. O presidente está acompanhado do líder do PSL na Câmara, deputado Vítor Hugo, do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, Eduardo Aggio.

O deputado Vítor Hugo registrou o momento em sua conta do Instagram. Embora grades dividissem Bolsonaro da população, o presidente acabou promovendo aglomeração com sua presença. No vídeo, é possível ver diversas pessoas sem máscara. Assista:

Cirurgia

Na noite de sexta (16), Bolsonaro contou a apoiadores que deverá passar por uma nova cirurgia neste ano devido à facada que recebeu durante a campanha presidencial em 2018. “Talvez, neste ano, mais umazinha [cirurgia]. Mas é tranquilo, de hérnia. Eu tenho uma tela aqui na frente. Está saindo o bucho pelo lado. Então, tenho que colocar uma tela do lado também”, afirmou.

Será o sétimo procedimento cirúrgico ao qual Bolsonaro se submete em três anos. A última foi em setembro do ano passado, para retirar um cálculo na bexiga.

Quanto à vacina contra a covid-19, Bolsonaro reforçou que tomará “por último”. “Tem muita gente apavorada aí aguardando a vacina. Então, deixa essas pessoas tomarem na minha frente. Eu vou tomar, mas por último.”