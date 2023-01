Vídeo: bolsonaristas invadem o Salão Verde da Câmara

Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras e passaram pela barreira de segurança

Na tarde deste domingo (8), bolsonaristas saíram do acampamento montado em frente ao Quartel General para invadir o Salão Verde da Câmara dos Deputados. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras e passaram pela barreira de segurança.

Os políciais militares tentaram conter os manifestantes com o uso de spray de pimenta, mas não foi suficiente. Um veículo da Força Nacional chegou a cair no espelho d’água que tem no local.

No vídeo é possível ver muitos manifestantes entrando na Câmara pelas janelas já quebradas, confira:

Em outro vídeo, um manifestante reclama da atitude da Polícia Militar, que jogou gás lacrimogênio dentro do salão invadido. “Nós fomos atacados de todos os lados. Mas não tem jeito, ninguém vai tomar o nosso país”, disse ele.