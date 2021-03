Vídeo: bolsonaristas atacam Doria com música homofóbica

Letra da canção cita a frase “calcinha apertada” em tom pejorativo contra o governador

Durante ato contra o lockdown no último fim de semana em São Paulo, bolsonaristas protagonizaram uma dança e cantaram uma música com tom homofóbico para atacar o governador João Doria.

O vídeo abaixo mostra o grupo cantando uma música que traz na letra a frase “calcinha apertada”, em tom pejorativo contra Doria. A canção também fala que o governador faliu São Paulo.

Assista:

Eu tenho dúvidas dantescas sobre o que é mais ridículo. A calcinha apertada do João Doria ou a musiquinha dos bolsonaristas. pic.twitter.com/7JoBUhYY1t — Blog do Esmael – Ao Vivo (@esmaelmorais) March 22, 2021

Doria não se manifestou a respeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Despreparado” e “psicopata”

Em entrevista à CNN dos Estados Unidos, Doria fez duas críticas a Bolsonaro, chamando-o de “despreparado” e “psicopata”. “Estamos em um momento trágico da história, quando milhões de pessoas pagam um preço alto por um líder despreparado e psicopata no comando da nação”, afirmou o governador.

Doria justifica as críticas citando o atraso na vacinação da população. ”Temos a maior rede de vacinação do mundo, com cobertura de toda a área do país, apesar das dimensões continentais. Nossa realidade hoje poderia ser muito menos triste, mas o presidente Bolsonaro virou as costas para a vida com uma sequência de erros inacreditáveis”, cravou. “O maior deles foi entrar numa disputa política com os governadores que tentam proteger a população”, prosseguiu.

Na visão do governador, não é só a má gestão que classifica Bolsonaro como incompetente. As declarações do presidente, como tratar a covid-19 como “gripezinha”, também teriam contribuído para o caos na saúde pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos em colapso. Enfrento neste momento o maior desafio da minha vida, como governador do maior estado do Brasil. O que o presidente Bolsonaro está fazendo por nós do Brasil? Nada, neste momento. Nada”, completou o governador.