Vice-presidente da CPI afirma imputações a Bolsonaro preveem no mínimo 78 anos de prisão

“Esse grupo [majoritário da CPI] vai trabalhar de todas as formas para que os indiciados nesse relatório final, entre eles o presidente da República”

O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou nesta quarta-feira (20) que a proposta de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e as tipificações estabelecem no mínimo 78 anos de prisão.

“Esse grupo [majoritário da CPI] vai trabalhar de todas as formas para que os indiciados nesse relatório final, entre eles o presidente da República, que está com imputação de 78 anos de prisão, pelo menos, possam responder nos tribunais penais do Brasil e inclusive no Tribunal Penal Internacional”, afirmou.