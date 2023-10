Viagens de Lula ao exterior custaram R$ 45 milhões

Despesas extras com aluguel de carros, intérpretes e recepções representam cerca de 35% dos gastos totais da comitiva presidencial

Um levantamento realizado pelo jornal O Globo mostra que o presidente Lula gastou ao menos R$ 45 milhões com viagens internacionais desde o início do ano.

Os dados obtidos pelo via Lei de Acesso à Informação mostram que os custos vão além de hospedagens e diárias pagas às comitivas que o acompanharam nos percursos, mas incluem também despesas extras, não previstas inicialmente, que somaram R$ 16,6 milhões, o que representa 35% do valor.

Desde o início de seu terceiro mandato, Lula visitou 21 países. A viagem mais cara foi para a China, com um gasto total de R$ 6,7 milhões.

Além dos custos extras, as hospedagens representaram o maior gasto das viagens de Lula, com R$ 15,8 milhões (35% do total). As despesas pagas com cartão corporativo, que costumam ser usadas para alimentação e outros tipos de gastos eventuais, representaram R$ 5 milhões (11%).