Veja imagens de tumulto que quase terminou em agressão a Ciro Gomes

Ciro foi hostilizado durante as manifestações contra Bolsonaro na Avenida Paulista. Pedetista minimizou os ataques

Ciro Gomes quase terminou sendo agredido durante as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro no sábado (2), na Avenida Paulista. Criticado por parte da esquerda pelas falas contra Lula, Ciro hostilizado por alguns manifestantes quando deixou o ato na capital paulista.

O vídeo abaixo mostra parte da confusão. Veja:

No domingo (3), o pedetista minimizou os ataques. “Não vamos dar importância ao que aconteceu ontem. Nosso inimigo é o Bolsonaro. Precisamos proteger nossa democracia. Nós vamos precisar de todo mundo”, afirmou.

Ciro propôs à militância que não dê relevância ao que ‘não tem centralidade’, disse que “as diferenças com o PT serão cada vez mais profundas e insuperáveis”, mas propôs ao PDT que dê trégua na ‘briga’ contra o PT.

Ele comparou a situação do sábado com a participação no protesto promovido pelo Movimento Brasil Livre (MBL), no dia 12 de setembro: “Precisamos da mobilização de todos. Foi com esse espírito que aceitei o convite do MBL. Não superamos nossas diferenças e não fomos tomar cerveja depois do ato.”