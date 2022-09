Veja como evoluem Lula e Bolsonaro entre pobres e ricos

A pesquisa Datafolha mostoru que o petista ampliou vantagem entre mais pobres, e o presidente lidera nas faixas de renda acima

A última pesquisa Datafolha mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) entre os eleitores mais pobres nesta semana, grupo mais populoso e com renda familiar mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.424).

O presidente, porém, ganha nas outras três faixas de renda. Ele descolou do petista no segmento que recebe de dois a cinco salários, assim como no de cinco a dez salários. Entre os mais ricos, acima de dez salários, ambos oscilaram positivamente.

A margem de erro é de dois pontos percentuais no total no levantamento —que ouviu 6.754 pessoas de terça (20) até esta quinta (22)—, mas sobe para quatro pontos entre os que ganham de cinco a dez salários e para seis pontos nos mais abastados.

No Brasil, 51% do eleitorado ganha até dois salários mínimos; 34%, de dois a cinco; 9%, de cinco a dez; e 4% recebem acima disso, segundo o Datafolha.