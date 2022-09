Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta segunda-feira (12)

Lançado oficialmente o período de campanha eleitoral, confira a agenda dos 12 candidatos à presidência desta segunda

Confira as agendas dos candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira (12):

Ciro Gomes (PDT): às 10h, em São Paulo, participa de encontro com jovens no Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).Às 17h, participa, em Brasília, da posse da ministra Rosa Weber na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Constituinte Eymael (DC): às 14h, faz caminhada, em Itaquera, em São Paulo.

Felipe D’Ávila (Novo): das 9h às 11h, participa da sabatina A Hora do Voto, com transmissão ao vivo, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em São Paulo; das 18h às 19h, participa de live com candidatos do Novo em Minas Gerais.

Jair Bolsonaro (PL): participa de gravação de podcast em São Paulo, às 19h.

Léo Péricles (UP): às 9h, faz caminhada e panfletagem no Bairro do Uruguai, em Salvador, e, às 12h, na Avenida Sete; às 16h, participa de debate na Universidade Federal da Bahia (UFBA) sobre “O combate ao fascismo e a construção do poder popular”.

Lula (PT): às 11h, concede entrevista coletiva à imprensa no escritório político da coligação Brasil da Esperança, em São Paulo, acompanhado da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Às 20h, concede entrevista para a CNN Brasil.

Padre Kelmon (PTB): cumpre agenda em Macapá, onde assina às 19h30, o Pacto pela Cristandade em defesa do orgulho de ser cristão, de Deus, da pátria, da família e da liberdade, com correligionários.

Simone Tebet (MDB): às 10h30, participa de caminhada pelo centro de Montes Claros, em Minas Gerais. Às 11h30, tem reunião com empresários e lideranças no Auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros. Às 15h, em Feira de Santana (BA), participa de caminhada no Mercado Popular e, às 16h30, visita o Hospital da Mulher do município.

Sofia Manzano (PCB): pela manhã, às 10h, conversa com pescadoras artesanais na instituição Fase, no Recife.

Soraya Thronicke (União): às 9h, participa de reunião com a equipe de Assessoria de Imprensa e Comunicação da campanha eleitoral, em São Paulo. Às 15h, em Brasília, participa de gravação de sabatina /entrevista para a Rede Vida. Às 17h, estará presente à cerimônia de posse da ministra Rosa Weber como presidente do STF.

Vera Lucia (PSTU): às 15h, participa de gravação do podcast Mulheres Públicas. Às 18h, participa do programa de entrevistas Prelúdio, via YouTube. Às 20h, participa de live no Instagram com o Bombeiro Rafa, do Rio de Janeiro, sobre proteção de crianças e adolescentes, educação globalizada e cultura infantojuvenil.

Com informações da Agência Brasil