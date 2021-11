Valdemar convoca reunião com diretórios do PL de todo o Brasil enquanto espera Bolsonaro

O objetivo do encontro, segundo pessoas próximas de Valdemar, tem por objetivo azeitar a entrada do presidente da República na sigla

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chamou os presidentes dos 27 diretórios estaduais do partido para uma reunião nesta quarta-feira (17). O dirigente quer discutir com todas as bancadas a filiação de Jair Bolsonaro, que estava marcada para o próximo dia 22 e acabou cancelada devido a entraves regionais. O objetivo do encontro, segundo pessoas próximas de Valdemar, tem por objetivo azeitar a entrada do presidente da República na sigla.