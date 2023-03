União Brasil sai em defesa de Juscelino Filho e critica Gleisi Hoffmann

Ministro vem sofrendo acusações sobre mau uso de dinheiro público e críticas por ter renomeado bolsonaristas no Ministério das Comunicações

Os líderes do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), e no Senado, Efraim Filho (PB), divulgaram, neste domingo (5), nota oficial em defesa do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA). O ministro vem sofrendo acusações sobre mau uso de dinheiro público.

“Escolhido por três vezes para representar seu estado no Congresso Nacional, o ministro sempre manteve uma atuação respeitada no parlamento”, diz a nota divulgada hoje. “Lamentamos que Gleisi utilize dois pesos e duas medidas para tratar de assuntos inerentes à vida pública”, prossegue o texto.

“Quando atitudes dos seus aliados são contestadas — e não faltaram acusações a membros do PT na história recente do país — a parlamentar prega o direito de defesa. Quando a situação se inverte, prefere fazer pré-julgamentos. Será que a presidente Gleisi fará a mesma declaração caso um integrante do seu partido seja alvo de ataques?”, afirma o comunicado.

Gleisi defendeu, na sexta-feira (3), que Juscelino Filho seja afastado das Comunicações para se justificar.

Acusações

Juscelino Filho é acusado de usar avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e receber R$ 3 mil de diárias do governo para participar de uma agenda envolvendo cavalos do haras de sua família. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o ministro destinou R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda e à sua pista de pouso privada em Vitorino Freire (MA). A obra é feita por uma empresa investigada pela Polícia Federal por supostamente pagar propina a servidores federais para obter obras no Maranhão.

O Estadão também mostrou que, ao prestar contas da campanha à reeleição de deputado, Juscelino Filho apresentou dados falsos ao TSE. Para justificar o uso de verba pública com voos de helicóptero, ele incluiu como passageiros de 23 voos “três cabos eleitorais”. O Estadão identificou, porém, que os nomes apresentados por ele são de um casal e de uma filha de dez anos. A família é de São Paulo e afirma não conhecer o político.

Mais recentemente, Juscelino contrariou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao renomear nove servidores bolsonaristas que ocuparam cargos estratégicos na gestão de Jair Bolsonaro. No dia 1º de janeiro, a Casa Civil, sob o comando de Rui Costa, fez uma exoneração em massa nas Comunicações atendendo a ordem do presidente. Mas, semanas depois, numa operação de Juscelino Filho, nove funcionários que comandaram secretarias e departamentos no governo Bolsonaro foram recontratados por ele em cargos diferentes.

Com agências