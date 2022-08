União Brasil oficializa Soraya Thronicke para presidente e Marcos Cintra de vice

A União Brasil oficializou a senadora Symone Thronicke como candidata do partido à Presidência da República

Bruno B. Soraggi

São Paulo, SP

A União Brasil oficializou a senadora Soraya Thronicke como candidata do partido à Presidência da República. Ela terá o ex-secretário da Receita Federal Marcos Cintra como vice.

A chapa foi sacramentada na convenção nacional da agremiação realizada na manhã desta sexta (5), no Transamérica Expo Center, na zona sul de São Paulo.

O evento contou com a presença de militantes do partido que tremulavam bandeiras de apoio a Soraya, que só foi anunciada como pré-candidata à presidência pela legenda no começo desta semana.

A União Brasil foi criada com a fusão de PSL e DEM e tem hoje o maior fundo eleitoral e também a maior fatia de tempo para a propaganda eleitoral na TV.

Antes disso, ela era aventada como vice na chapa que seria encabeçada pelo presidente da União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar.

Bivar, que não havia pontuado na pesquisa Datafolha da semana passada sobre a disputa presidencial, desistiu de concorrer ao Palácio do Planalto e resolveu tentar a reeleição para a Câmara dos Deputados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa mais recente mostrou Lula em primeiro lugar nas intenções de voto, 18 pontos à frente de Jair Bolsonaro (PL).

Na ocasião em que foi anunciada pré-candidata, Soraya, que é senadora por Mato Grosso do Sul, apresentou um discurso de que não escolheria “bolhas” para conversar e que seria uma candidata de conciliação em meio à polarização política brasileira atual.

Este é o mote do jingle de campanha, um ritmo sertanejo tocando repetidamente nas caixas de som da convenção desta terça.

“Soraya chegou, Soraya é o nome dela viu? Soraya presidente para unir o Brasil”, diz a letra, que segue com “Chega de briga e confusão, tá na hora da união. CHega de lero-lero, Soraya é a solução.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As paredes do salão da convenção desta terça foram preenchidas com faixas estampadas com as fotos do presidente da Câmara Municipal de Sâo Paulo, Milton Leite, ao lado dos seus filhos Alexandre Leite, deputado federal, e Milton Leite Filho, deputado estadual.

A imagem acompanhava a mensagem “Família Leite junto com Soraya Thronicke presidente”.

Os sorrisos da “família Leite” também apoiavam o candidato ao Governo de SP Rodrigo Garcia (PSDB) em bandeiras balançadas pelo público -estas, em menor número que as flâmulas de apoio a Soraya.

Rodrigo participou da convenção desta terça. O ex-ministro Sergio Moro, pré-candidato ao Senado pelo Paraná, também esteve presente.