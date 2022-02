Twitter diz que vídeo sexista postado por Eduardo Bolsonaro não é discurso de ódio

Com a edição, cenas do desabamento parcial da pista da marginal e do vazamento de esgoto foram inseridas entre depoimentos de empregadas da Acciona

MÔNICA BERGAMO O Twitter diz que não tirou do ar o vídeo sexista que o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) compartilhou em seu perfil na sexta-feira (4), sugerindo que o acidente na obra da linha 6 do metrô que abriu uma cratera na marginal Tietê teria sido causado pela mão de obra feminina, porque avaliou o conteúdo como opinativo, e não discurso de ódio. A montagem usa imagens de uma peça institucional da construtora espanhola Acciona, exaltando o trabalho das mulheres. A empresa repudiou o compartilhamento do vídeo, que considerou "misógino". Com a edição, cenas do desabamento parcial da pista da marginal e do vazamento de esgoto foram inseridas entre depoimentos de empregadas da Acciona. A versão compartilhada por Eduardo Bolsonaro, semelhante ao vídeo que já estava circulando em redes sociais e grupos de WhatsApp, foi acompanhada de uma trilha sonora que busca dar viés humorístico ao material. No domingo (6), o parlamentar teve sua conta no Twitter bloqueada temporariamente. Segundo a plataforma, houve um erro no sistema.