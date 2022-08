TSE registra candidato à Presidência com bens de R$ 25 milhões e outro com R$ 197

O primeiro, que informou como ocupação a ciência política, declarou participação em seis empresas, com um patrimônio total de R$ 24,6 milhões.

Ranier Bragon

Brasília, DF

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou nesta quarta-feira (3) mais dois pedidos de registro de candidatura à Presidência, de Luiz Felipe d’Avila (Novo) e de Leonardo Péricles (UP).

O primeiro, que informou como ocupação a ciência política, declarou participação em seis empresas, com um patrimônio total de R$ 24,6 milhões.

O segundo, que é técnico de mecânica por ocupação, declarou ter só uma poupança de R$ 197. Há dois anos, quando disputou a vice-prefeitura de Belo Horizonte, seu único bem declarado também era uma caderneta de poupança, na ocasião de R$ 964.

O TSE restringiu a transparência sobre os bens dos candidatos, o que torna impossível ao eleitor saber, pelo sistema de divulgação, quais são as empresas de d’Ávila, o ramo de atuação ou onde ficam.

Em seu site, ele se apresenta como fundador e presidente do Centro de Liderança Pública (CLP) e publisher do VirtùNews.

Até esta quarta, quatro candidatos já registraram seus pedidos de candidatura à Presidência, todos eles nanicos. Os outros dois são Sofia Manzano (PCB) e Pablo Marçal (Pros) -esse último está com a candidatura sob risco porque seu partido mudou de comando por decisão da Justiça e anunciou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dos quatro candidatos a presidente já registrados, apenas Marçal pontuou na última pesquisa do Datafolha (1% das intenções de voto).

Os partidos têm até essa sexta-feira (5) para realizar as convenções de escolha de seus candidatos. Os registros de pedido de candidatura, porém, podem ser entregues à Justiça Eleitoral até as 19h do dia 15 de agosto, véspera do início oficial do período de campanha.