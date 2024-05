TSE julga ações que podem cassar senador Sérgio Moro

Nesta terça-feira (21), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga algumas ações que podem cassar o mandato do senador da República e ex-juiz federal Sérgio Moro (União-PR).

Caso Moro perca o mandato, caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) convocar uma eleição suplementar no estado. Possibilidade essa que já faz alguns partidos, como o PT e o PL se movimentarem nos bastidores para uma possível eleição.

As ações acusam o ex-juiz de abuso de poder econômico e caixa 2 durante as as eleições de 2022. As ações movidas pelo PT e PL foram julgadas improcedentes pelo TRE em abril deste ano.

Os advogados de defesa e acusação irão se pronunciar hoje (21) e a expectativa é que o julgamento tenha um desfecho. Na última quinta (16), o julgamento teve início com o relator do caso, o ministro Floriano Marques lendo um relatório das duas ações que serão julgadas em conjunto. O ministro Alexandre de Moraes disse que a sessão desta terça será dedicada para a conclusão do julgamento.

Com uma possível cassação, alguns nomes da direita e da esquerda são especuladas para se candidatarem para uma eventual eleição. Nomes como Gleisi Hoffman (PT), Michelle Bolsonaro (PL) e até da esposa de Moro, Rosângela Moro (União-PR) aparecem como alternativas.

Estadão Conteúdo