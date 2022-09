TRE-SP concede direito de resposta a Tarcísio em propaganda de Rodrigo

Na ação, a campanha faz quatro pedidos de investigação, tendo como alvos, por exemplo, a realização de “transferências voluntárias”

A juíza Maria Claudia Bedotti, do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), concedeu direito de resposta a Tarcísio de Freitas (Republicanos) por uma propaganda eleitoral veiculada no rádio pela campanha do governador de SP e candidato a reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB). O candidato terá um minuto para cada inserção, a ser veiculado “nas mesmas emissoras e bloco de audiência em que foi divulgada a fala descontextualizada”.

A coligação São Paulo Pode Mais, que apoia Tarcísio, acionou a Justiça questionando a propaganda por conter “edição que desvirtua a fala do candidato” durante um discurso, e afirma que isso faz parecer que o ex-ministro critica “o mero conceito de escola de tempo integral, o que é uma inverdade manifesta”.

Segundo a defesa, na verdade, Tarcísio criticava a falta de estrutura e de professores.

A magistrada sustentou que a propaganda “dissemina conteúdo inverídico e desinformativo” e “descontextualiza a fala”. A juíza ainda ressaltou que determinado trecho faz parecer que Tarcísio “comparou escola em período integral à prisão, o que efetivamente não tem suporte fático”.

“Em suma, a propaganda eleitoral contestada é desprovida de suporte fático, alimenta situação desvirtuada da realidade e gravemente descontextualizada, com aptidão para alterar negativamente o conceito do candidato representante junto ao eleitorado, tudo a justificar o direito de resposta postulado”, diz a decisão.

A juíza decidiu que a resposta deve ser veiculada em até dois dias. A magistrada também determinou que a decisão seja encaminhada às seguintes rádios: Rádio Capital, Rádio Record AM, Rádio Transamérica e Rádio Jovem Pan AM.

Esta é a segunda decisão em favor de Tarcísio contra Rodrigo. No último dia 21 de setembro, a juíza determinou que o atual governador removesse uma publicação do Twitter contra o adversário. O material citado, que já foi deletado pela equipe de Rodrigo Garcia, foi publicado no último dia 19 de setembro, em sua conta no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TARCÍSIO TENTA CASSAR CANDIDATURA DE RODRIGO

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) entrou com ação na Justiça para tentar cassar a candidatura do governador Rodrigo Garcia (PSDB), que tenta ser reeleito. Segundo o documento protocolado no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), Tarcísio alega que Rodrigo praticou abuso de poder econômico com o uso da máquina pública do estado.

Na ação, a campanha faz quatro pedidos de investigação, tendo como alvos, por exemplo, a realização de “transferências voluntárias” de dinheiro para municípios paulistas, desde a data em que Rodrigo assumiu o cargo de governador até a véspera do primeiro turno, e a assinatura de convênios com prefeituras no período anterior às eleições.

Procurada pelo UOL, a campanha do candidato tucano disse que a ação apresentada pelo ex-ministro “demonstra alto grau de desespero de sua campanha”.