Trama golpista: STF marca datas para ouvir testemunhas de Bolsonaro e réus do ‘núcleo 1’

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou nesta quarta-feira, 7, as datas para que as testemunhas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado sejam ouvidas. As oitivas ocorrerão entre os dias 19 deste mês e 2 de junho.

Ao todo, serão ouvidas, entre testemunhas de acusação e defesa, 81 pessoas, entre as quais os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), além de senadores, deputados, militares e ex-integrantes de alto escalão do governo Bolsonaro.

Essa é uma das fases da instrução processual, ou seja, ainda não é o julgamento decisivo da ação penal, que ainda não tem data marcada. A Primeira Turma do Supremo tornou todos os integrantes do chamado “núcleo crucial” do golpe em réus, por unanimidade, em 26 de março.

As audiências serão realizadas via videoconferência, e as defesas são responsáveis por apresentar suas testemunhas, independentemente de intimação, conforme decidido pelo relator e de acordo com a jurisprudência da Corte.

A decisão de Moraes também estabeleceu que se comunique às autoridades superiores para liberar servidores públicos e militares arrolados. Já governadores e parlamentares, conforme a lei, poderão escolher o horário que serão ouvidos, dentro da janela disponibilizada pela Corte.

A lista das testemunhas designadas para oitiva inclui seis testemunhas de acusação, sete testemunhas do delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e 68 testemunhas arroladas pelas diversas defesas, algumas por mais de uma defesa Confira quem são e as datas que devem ser ouvidas:

Testemunhas de acusação: 19/5, às 15H

– Éder Lindsay Magalhães Balbino (testemunha também da defesa de Walter Souza Braga Netto)

– Clebson Ferreira de Paula Vieira;

– Adiel Pereira Alcântara;

– Ibaneis Rocha Barros Júnior (testemunha também da defesa de Anderson Gustavo Torres);

– Marco Antônio Freire Gomes (testemunha também das defesas de Mauro César Barbosa Cid, Almir Garnier dos Santos, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira);

– Carlos de Almeida Baptista Júnior (testemunha também das defesas de Almir Garnier dos Santos, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira).

Testemunhas do colaborador Mauro Cid: 22/5, às 8h

– Flávio Alvarenga Filho;

– João Batista Bezerra;

– Edson Dieh Ripoli;

– Julio Cesar de Arruda (testemunha também da defesa de Jair Messias Bolsonaro);

– Fernando Linhares Dreus;

– Raphael Maciel Monteiro;

– Luís Marcos dos Reis;

– Adriano Alves Teperino.

Testemunhas de defesa

Testemunhas de Alexandre Ramagem Rodrigues

– Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho – 23/5, às 8h

– Frank Márcio de Oliveira – 23/5, às 8h

– Rolando Alexandre de Souza – 23/5, às 8h

– Alexandre de Oliveira Pasiani – 23/5, às 8h

Testemunhas de Walter Souza Braga Netto

– Waldo Manuel de Oliveira Aires – 23/5, às 8h

– Éder Lindsay Magalhães Balbino – sem data definida

– Hamilton Mourão – 23/5, às 14h

– Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga – 26/5, às 15h

– Rogério Marinho – 2/6, às 15h

Testemunhas de Augusto Heleno Ribeiro Pereira:

– Hamilton Mourão – 23/5, às 14h

– Alex D’Alosso Minussi – 23/5, às 14h

– Gustavo Suarez da Silva – 23/5, às 14h

– Carlos José Russo Penteado – 26/5, às 15h

– Ricardo Ibsen Pennaforte de Campos – 26/5, às 15h

– Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga – 26/5, às 15h

– Antonio Carlos de Oliveira Freitas – 26/5, às 15h

– Amilton Coutinho Ramos – 26/5, às 15h

– Ivan Gonçalves – 26/5, às 15h

– Valmor Falkemberg Boelhouwer – 26/5, às 15h

– Christian Perillier Schneider – 26/5, às 15h

– Osmar Lootens Machado – 26/5, às 15h

– Asdrubal Rocha Saraiva – 26/5, às 15h

Testemunhas de Anderson Gustavo Torres

– Ibaneis Rocha Barros Júnior – sem data definida (poderá escolher horário entre 15h e 19h)

– Braulio do Carmo Vieira – 27/5, às 8h

– Luiz Flávio Zampronha – 27/5, às 8h

– Alberto Machado – 27/5, às 8h

– George Estefani de Souza – 27/5, às 8h

– Djairlon Henrique Moura – 27/5, às 8h

– Caio Rodrigo Pelim – 27/5, às 8h

– Saulo Moura da Cunha – 27/5, às 8h

– Thiago Andrade – 27/5, às 14h

– Fabricio Rocha – 27/5, às 14h

– Marcio Nunes – 27/5, às 14h

– Leo Garrido de Salles – 27/5, às 14h

– Alessandro Moretti – 27/5, às 14h

– Marcos Paulo Cardoso – 27/5, às 14h

– Victor Veiga Godoy – 27/5, às 14h

– Cintia Queiroz de Castro – 27/5, às 14h

– Antonio Ramiro Lourenzo – 28/5, às 8h

– Gustavo Henrique Dutra – 28/5, às 8h

– Marcio Phurro – 28/5, às 8h

– Jorge Henrique da Silva – 28/5, às 8h

– Rosivan Correia de Souza – 28/5, às 8h

– Bruno Bianco – 29/5, às 8h

– Paulo Guedes – 29/5, às 8h

– Celio Faria – 29/5, às 8h

– Wagner Rosário – 29/5, às 8h

– Adler Anaximandro Cruz e Alves – 29/5, às 8h

– Adolfo Sachsida – 29/5, às 8h

– Ciro Nogueira – 30/5, às 8h

– João Hermeto – 30/5, às 8h

– Valdemar Costa Neto – 30/5, às 8h

– Espiridião Amin – 30/5, às 8h

– Eduardo Girão – 30/5, às 8h

– Ubiratan Sanderson – 30/5, às 8h

– Marcos Montes – 2/6, às 15h

– Sandro Nunes Vieira – 2/6, às 15h

– Ana Paula Marra – 2/6, às 15h

– Saulo Luis Bastos – 2/6, às 15h

Testemunhas de Jair Messias Bolsonaro

– Julio Cesar de Arruda – sem data definida

– Marco Antônio Freire Gomes – sem data definida

– Carlos de Almeida Baptista Júnior – sem data definida

– Hamilton Mourão – 23/5, às 14h

– Tarcisio Gomes de Freitas – 30/5, às 8h

– Amauri Feres Saad – 30/5, às 14h

– Wagner de Oliveira – 30/5, às 14h

– Renato de Lima França – 30/5, às 14h

– Gilson Machado – 30/5, às 14h

– Jonathas Assunção Salvador Nery – 30/5, às 14h

– Ricardo Peixoto Camarinha – 30/5, às 14h

– Giuseppe Dutra Janino – 30/5, às 14h

– Eduardo Pazuelo – 30/5, às 14h

– Ciro Nogueira – 30/5, às 8h

– Rogério Marinho – 2/6, às 15h

Testemunhas de Almir Garnier dos Santos

– Marco Antônio Freire Gomes – sem data definida

– Carlos de Almeida Baptista Júnior – sem data definida

– Marcos Sampaio Olsen – 23/5, às 14h

– Antonio Capistrano de Freitas Filho – 23/5, às 14h

– José Aldo Rebelo Figueiredo – 23/5, às 14h

– Marcelo Francisco Campos – 23/5, às 14h

Testemunhas de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

– Marco Antônio Freire Gomes – sem data definida

– Carlos de Almeida Baptista Júnior – sem data definida

– Hamilton Mourão – 23/5, às 14h

– Ciro Nogueira – 30/5, às 8h

Estadão Conteúdo