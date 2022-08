Toffoli defende inelegibilidade de 8 anos para juiz em evento com empresários

“Juiz não pode ter desejo. Se ele quiser ter desejo, que saia da magistratura e vá fazer a árdua disputa do voto”, disse Toffoli

Joana Cunha

São Paulo, SP

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli foi aplaudido pela plateia de empresários e executivos no evento do Esfera Brasil, nesta sexta (19), ao defender a inelegibilidade de oito anos para membros da magistratura, do Ministério Público e das polícias, uma ideia que ele sugere há anos.

“Para que não usem dos seus cargos para se fazer nacionalmente conhecidos, passando por cima da Constituição e das leis para se tornar heróis, como se o país fosse salvo por heróis”, disse o ministro do STF sob aplausos no evento que levou o título “Equilíbrio dos Poderes”.

Antes de Toffoli, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o acompanhou no painel do evento, criticou a politização da Justiça nos casos em que juízes, membros do Ministério Público ou delegados invocam o apelo popular.

“Juiz não pode ter desejo. Se ele quiser ter desejo, que saia da magistratura e vá fazer a árdua disputa do voto”, disse Toffoli.

Nem Pacheco nem Toffoli citaram nomes. O ex-juiz Sergio Moro, que ascendeu ao debate público como herói do combate à corrupção, vai disputar uma vaga no Senado pelo Paraná neste ano.

Também nesta eleição, os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontam um aumento em torno de 27% no número de policiais, bombeiros e militares que vão concorrer, chegando a 1.858 nomes.