Tietado em eleição do PT, Dirceu projeta candidatura em 2026 e diz estudar revisão do mensalão

ARTHUR GUIMARÃES DE OLIVEIRA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Tietado nas eleições do PT neste domingo (6), o ex-ministro José Dirceu afirmou que a tendência é se candidatar a deputado federal em 2026 e que estuda pedir uma revisão do mensalão no ano seguinte.

Dirceu votou no pleito interno partido em local na zona sul de São Paulo. Todo o processo de votação ocorre das 9h às 17h, nos diretórios municipais da sigla em todo o país, conforme o fuso horário local.

O ex-ministro chegou por volta de 10h50 e, até ir embora, quase meia hora depois, foi tietado por militantes da legenda, com fotos, conversas de lado e apertos de mão, sendo já apontando como futuro candidato.

“Vou tomar a decisão até o final do ano, mas a tendência é que eu seja candidato a deputado federal, se o PT me der esse direito, para fazer justiça, porque fui cassado politicamente”, disse ele.

O plenário da Câmara cassou o mandato de Dirceu por quebra de decoro parlamentar na esteira do escândalo do mensalão, esquema ilegal de financiamento político organizado pelo PT para garantir apoio do Congresso no governo Lula 1.

O ex-deputado afirmou que estuda pedir uma revisão do caso mensalão, como já havia adiantado à revista Focus Brasil, da Fundação Perseu Abramo, braço teórico do PT. Ele disse, no entanto, a ideia dessa agenda não está fechada e é para 2027.