Fim do conflito em Gaza só será possível com a criação do estado da Palestina, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, 6, que o fim do conflito em Gaza só será possível com a criação do estado da Palestina.

Ao fazer o discurso de abertura da abertura da cúpula dos Brics, no Rio, o presidente brasileiro destacou que a edição atual é a “que tem o cenário global mais adverso”.

Lula também afirmou que o mundo enfrenta “um número inédito de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial” e defendeu o papel dos Brics na busca pela paz.

O presidente brasileiro ainda defendeu a reforma do conselho de segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), com a inclusão de mais integrantes.

Estadão Conteúdo