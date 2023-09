TF envia nomes de 3 mulheres para Lula escolher ministra substituta do TSE

Uma delas integrará o tribunal na vaga da chamada “classe de juristas”, que é ocupada por advogados.

JOSÉ MARQUES

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O STF (Supremo Tribunal Federal) encaminhou nesta quarta-feira (6) ao presidente Lula (PT) o nome de três mulheres para que ele escolha uma ministra substituta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), no lugar de Maria Claudia Bucchianeri, que deixou o tribunal em agosto.

Foram escolhidas as advogadas Daniela Lima de Andrade Borges, Marilda Silveira e Vera Lúcia Santana Araújo. Todas já haviam aparecido em listas anteriores ao TSE.

Uma delas integrará o tribunal na vaga da chamada “classe de juristas”, que é ocupada por advogados.

“Estamos encaminhando hoje mesmo a lista ao presidente da República para escolha. Mas será uma mulher”, destacou a presidente do Supremo, Rosa Weber, ao anunciar a lista.

Rosa tem feito seguidas declarações a favor de mais mulheres em tribunais superiores. Atualmente, o TSE tem apenas homens como ministros titulares.

A ministra irá se aposentar do STF em outubro, quando completa 75 anos, data limite para que ministros deixem o tribunal. Ela própria já disse a Lula que espera mais mulheres na corte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de Rosa, atualmente o STF só tem outra ministra, Cármen Lúcia, entre os 11 integrantes da corte.

Mas, no lugar de Rosa, os favoritos para serem escolhidos por Lula são homens –o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da Justiça, Flavio Dino, e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

Recentemente, Lula indicou uma mulher para o STJ (Superior Tribunal de Justiça), a advogada Daniela Teixeira.

A advogada Edilene Lobo também foi selecionada para o presidente no cargo de ministra substituta do TSE, tornando-se a primeira mulher negra a integrar a corte.

Antes, Lula indicou dois advogados para vagas de ministros titulares do TSE, Floriano Marques e André Tavares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eles participaram do julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos. A escolha dos dois foi articulada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE.