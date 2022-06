‘Tenho uma vida pautada pela ética’, diz Guimarães após denúncia de assédio

Pedro Guimarães compareceu ao evento da Caixa que, inicialmente, havia sido cancelado, acompanhado da mulher



Acusado de assédio sexual por funcionárias da Caixa Econômica Federal (CEF), o presidente do banco, Pedro Guimarães, afirmou que tem “uma vida inteira pautada pela ética” e orgulho de como se portou ao longo da vida.

O executivo, um dos mais próximos do presidente Jair Bolsonaro (PL), participou, na manhã de hoje (29), de um evento da Caixa que inicialmente havia sido cancelado, após as denúncias serem divulgadas pelo site Metrópoles. Guimarães compareceu ao evento acompanhado da mulher.

“Quero agradecer a presença de todos vocês, da minha esposa. São quase 20 anos juntos, dois filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Tanto é verdade que, quando eu assumi o banco, ele tinha os piores ratings [classificações] das estatais. [Foram] dez anos de balanços com ressalvas. E hoje a gente é um exemplo. Então tenho orgulho do trabalho de todos vocês e da maneira como eu sempre me pautei em toda a minha vida”, afirmou.