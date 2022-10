‘Tenho lado e vou me pronunciar na hora certa’, diz Tebet

A candidata do MDB ficou em terceiro na corrida eleitoral, com 4,16% dos votos. Após a derrota, Simone Tebet reconheceu o resultados das urnas

O primeiro turno das eleições chegou ao fim, e os brasileiros terão que voltar às urnas no dia 30 de outubro para eleger o Presidente da República. O candidato do PT ficou com 48,43% dos votos, enquanto Bolsonaro alcançou 43,20%. Após a apuração dos votos, vários candidatos participaram de coletivas de imprensa, como foi o caso de Simone Tebet (MDB).

A candidata do MDB ficou em terceiro na corrida eleitoral, com 4,16% dos votos. Após a derrota, Simone Tebet reconheceu o resultados das urnas. “A vontade soberana do povo brasileiro se fez presente nas urnas. O povo falou através do voto”, afirmou.

Já Ciro Gomes (PDT) ficou em 4º, com 3,04% dos votos. Por isso, a questão principal para o 2º turno é: para quem vão os votos de Tebet e Ciro?

Sobre o apoio a outros candidatos, Simone Tebet foi clara: “Não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado, e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que vocês entendam que esse não é qualquer momento no Brasil. É importante que a gente olhe o resultado da urna em cada estado, cada voto que o cidadão deu, pra gente entender que esse é o momento de decisão e de ação. Eu sempre vou estar do lado do povo brasileiro”, completou Tebet.

A política finalizou pedindo para que o povo decida em quem votar no segundo turno, e que mostraria seu posicionamento ao público em no máximo 48 horas.