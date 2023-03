Tebet diz que recebeu texto do arcabouço e que terá reunião amanhã com Haddad

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, 8, que já recebeu o texto do arcabouço fiscal do Ministério da Fazenda

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira, 8, que já recebeu o texto do arcabouço fiscal do Ministério da Fazenda e que, na quinta-feira, 9, terá uma reunião com o colega Fernando Haddad sobre o tema. “Chegou, mas não posso falar sobre o assunto. Amanhã vai ter uma reunião com o arcabouço mais fechado para que, a partir daí, possamos ver os números. Tem os números das receitas e os números das despesas”, disse a jornalistas, ao final de cerimônia comemorativa ao Dia Internacional das Mulheres, no Palácio do Planalto.

De acordo com a ministra, o texto está finalizado, mas é preciso fazer uma outra análise sob a ótica do ministério que cuida do Orçamento e do fiscal. “Os dois ministérios têm que estar sempre azeitados e sempre coordenados no tempo”, enfatizou.

Questionada sobre quando o modelo deve ser anunciado, Tebet previu que seria até o final deste mês, porque o governo também precisa apresentar o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (PLDO) até lá. Inicialmente, Haddad havia prometido entregar o documento em abril, mas, a pedido da ministra, antecipou para março.

“Não precisa ser necessariamente para entregar para o Congresso ao final de março, mas acredito que ele vá fazer isso. É uma decisão política, que é o presidente Lula que vai resolver”, disse ela.

A única chance de o texto não ser apresentado até o fim deste mês, de acordo com ela, é apenas no caso de o presidente Lula fazer alguma consideração no final que dependa de alteração. “Mas, como eu sei que o ministro Haddad vem tendo várias conversas regulares com o presidente, ele já deve estar a par.”

Estadão Conteúdo