Tatuagem com rosto de Bolsonaro feita pelo filho Jair Renan demorou seis horas e saiu de graça

Mônica Bergamo

FolhaPress

A tatuagem que Jair Renan, filho do presidente Jair Bolsonaro, fez da cara do próprio pai demorou seis horas para ficar pronta e não foi cobrada. “Foi um presente que o meu irmão deu. Ele [Jair Renan] é amigo do meu irmão”, afirma o tatuador Fabiano Gonçalves da Cruz, 43, responsável pelo desenho.

Tatuagem semelhante custa cerca de R$ 2.500 no estúdio Tattoo Lab, em Goiânia, no qual ele trabalha. Jair Renan compartilhou o resultado em seu Instagram. “Perdi 500 seguidores, mas ganhei quase mil”, conta o tatuador.

“As pessoas não sabem separar as coisas. Não falamos de política, mas ele está sendo crucificado por isso. É um moleque gente boa”, avalia Cruz, que diz já ter tatuado famosos como os jogadores de futebol Dante e Rafael Moura -mas não compartilha as imagens. “Tem que valer o trabalho, não se é famoso.”